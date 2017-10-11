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За пять лет сельхозпродукция в Свердловской области подорожала в 1,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2017. В 2016 году предприятия Свердловской области произвели сельхозпродукции на 74,2 млн руб. По сравнению с 2012 годом стоимость продукции в фактических ценах выросла в 1,45 раза, следует из данных Свердловскстата.



При этом объем произведенной продукции вырос не так существенно. Значительный рост был зафиксирован только в 2013 году — тогда показатель увеличился на 9% по отношению к предыдущему году. В 2016 году показатель, наоборот, снизился на 2,5% в годовом выражении.



Объем произведенной в 2016 году продукции растениеводства оценивается в 27,35 млн руб. За пять лет показатель вырос на 58,4%, в сфере животноводства — на 37,4%.

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