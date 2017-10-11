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Группа ММК за 9 месяцев 2017 года нарастила производство стали на 1,9%
11 октябрь 2017 (14:48)
УрБК, Магнитогорск, 11.10.2017. Общее производство стали в Группе ММК за 9 месяцев 2017 года составило 9 млн 569 тыс. т., что на 1,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют операционные данные компании.
Общая отгрузка товарной продукции в Группе ММК (за вычетом внутренних оборотов) составила 8 млн 759 тыс. т. Это на 1,2% выше уровня соответствующего периода 2016 года.
Объем производства продукции HVA за 9 месяцев 2017 года вырос на 1,9% (до 4 млн 046 тыс. т.). Доля этого сегмента в общем объеме производства увеличилась до 46,2%.
Выпуск угольного концентрата ММК-Уголь в январе-сентябре 2017 года составил 1 млн 965 тыс. т., что на 8% ниже уровня января-сентября прошлого года.
Производство чугуна российским сегментом Группы ММК в III квартале 2017 года осталось на уровне прошлого квартала и составило 2 млн 559 тыс. т. Это соответствует максимальной загрузке доменного производства.
Выпуск стали вырос на 4,4% к уровню II квартала 2017 года и составил 3 млн 321 тыс. т. Данный рост связан с увеличением загрузки электродуговых печей на фоне роста спроса на металлопродукцию.
Общая отгрузка товарной продукции в Группе ММК (за вычетом внутренних оборотов) составила 8 млн 759 тыс. т. Это на 1,2% выше уровня соответствующего периода 2016 года.
Объем производства продукции HVA за 9 месяцев 2017 года вырос на 1,9% (до 4 млн 046 тыс. т.). Доля этого сегмента в общем объеме производства увеличилась до 46,2%.
Выпуск угольного концентрата ММК-Уголь в январе-сентябре 2017 года составил 1 млн 965 тыс. т., что на 8% ниже уровня января-сентября прошлого года.
Производство чугуна российским сегментом Группы ММК в III квартале 2017 года осталось на уровне прошлого квартала и составило 2 млн 559 тыс. т. Это соответствует максимальной загрузке доменного производства.
Выпуск стали вырос на 4,4% к уровню II квартала 2017 года и составил 3 млн 321 тыс. т. Данный рост связан с увеличением загрузки электродуговых печей на фоне роста спроса на металлопродукцию.
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