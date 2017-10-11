Новости дня
Официальный курс долл. США снизился на 15 коп., евро вырос на 14 коп.
11 октябрь 2017 (14:33)
УрБК, Москва, 11.10.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 октября. Курс долл. США снизился на 15,03 коп., до 57,92 руб., курс евро вырос на 14,75 коп., до 68,5 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс долл. США вырос на 18 коп., евро снизился на 24 коп.
- Официальный курс долл. США снизился на 14 коп., евро вырос на 45 коп.
- Официальный курс долл. США вырос на 1 коп., евро снизился на 36 коп.
- Официальный курс долл. США вырос на 5 коп., евро снизился на 2 коп.
- Официальный курс долл. США снизился на 20 коп., евро вырос на 9 коп.
Loading...