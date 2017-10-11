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С начала года свердловская ФНС арестовала более 100 автомобилей за долги по налогам

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2017. В течение 9 месяцев 2017 года в рамках принудительного взыскания задолженности Управление ФНС России по Свердловской области совместно с судебными приставами арестовали более 100 транспортных средств, в том числе дорогостоящих иномарок. Об этом сообщает пресс-служба налогового ведомства.



Впоследствии данные транспортные средства будут оценены и реализованы. Вырученные денежные средства пойдут на погашение задолженности по налоговым платежам.



Помимо этого с начала года налоговые инспекции региона уже направили в суды 67 тыс. заявлений о взыскании с граждан задолженности по имущественным налогам на сумму 791 млн руб.



Как сообщают представители ведомства, 9 октября 2017 года Межрайонная ИФНС России № 25 по Свердловской области совместно с судебными приставами провела очередное рейдовое мероприятие по взысканию задолженности по налогам у налогоплательщиков на территории Чкаловского района города Екатеринбурга.



Налоговики и приставы встретились с одним из должников, занимающимся управлением эксплуатации жилого фонда, с общей суммой налоговой задолженности около 20 млн руб., которая копилась с начала 2014 года.



«В ходе рейда был арестован дорогостоящий автомобиль Lexus на сумму 3,5 млн руб., на покупку которого организация-должник изыскала денежные средства, несмотря на многомиллионные долги перед бюджетом», — говорится в сообщении.

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