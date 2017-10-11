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МегаФон.ТВ стал официальным партнером видеосервиса START

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2017. Жители Свердловской области смогут увидеть новые фильмы и сериалы до официальной премьеры. Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона».



Это стало возможным благодаря партнерству МегаФон.ТВ и START — нового видеосервиса сериалов и фильмов на русском языке, ориентированным и на ТВ, и на онлайн-аудиторию.



Подписчики нового пакета могут увидеть премьерные серии «Ивановы-Ивановы» за неделю до эфира на СТС, «Бесстыдников» до эфира на НТВ. Всего зрителям доступно 45 киноэпопей. Также в этом году выйдут сериалы «Бывшие», «Лучше, чем люди», «Отель Элеон», «Вне Игры», «Фитнес» и «Лапси». Кроме того, можно будет посмотреть фильм «Гоголь. Начало».



«Интернет-пользователи в любом месте и в любое время могут посмотреть фильм или сериал на смартфоне, ноутбуке или планшете. А сейчас они могут это сделать первыми, не дожидаясь начала трансляций на ТВ. Быстрый мобильный интернет до 300 Мбит/с поможет им сделать это с комфортом и без зависаний видео», — отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергей Алферов.



Новые абоненты МегаФон.ТВ могут 7 дней бесплатно пользоваться пакетом. Абонентская плата за подключение видеосервиса START на МегаФон.ТВ — 14 руб. в день. Для абонентов тарифов «Включайся!» трафик при просмотре фильмов и сериалов — бесплатный.

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