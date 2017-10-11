Новости дня

Каждый шестой житель Екатеринбурга получил прибавку к зарплате в 2017 году

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2017. Каждый шестой житель Екатеринбурга с начала 2017 года получил прибавку к зарплате. Об этом говорится в исследовании портала «Зарплата.ру».



Минимальная прибавка составила 5%, а максимальная — 45%.



«Среди льгот наиболее важными для екатеринбургских специалистов оказались оплата ДМС (полиса добровольного медицинского страхования), предоставление питания на работе и наличие служебного транспорта. Менее важны компенсация сотовой связи, оплата профессионального обучения и спортивных занятий», — говорится в исследовании.



2% горожан с начала этого года стали работать из дома в режиме «home-office», им больше не нужно каждый день появляться в офисе.



«Многие компании переводят сотрудников на удаленную форму труда, это связано как с экономией на обслуживании офиса, так и с нацеленностью на конкретные результаты труда, а не просто «отсиживание» часов на рабочем месте. В России такая тенденция существует в основном среди представителей ИТ-сферы, управленческого персонала, а также среди специалистов в области сопровождения клиентов», — комментирует руководитель проекта «Зарплата.ру» Михаил Капустников.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: