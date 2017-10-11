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Известный биатлонист раскритиковал Губерниева
11 октябрь 2017 (13:23)
Французский биатлонист Мартер Фуркад признался, что устал от ложных сообщений российского комментатора Дмитрия Губерниева. Об этом сообщает портал «Лента.ру».
«Вам следует делать свою работу качественно и тщательно проверять источники. Я никогда такого не говорил. Я устал от ваших ложных обвинений, прекратите их сейчас же!», — написал Фуркад в комментарии к посту Губерниева, где он иронически прокомментировал заявление француза об участии России в ОИ-2018.
«Друзья, наш заклятый друг Мартен Фуркад совсем не против, чтобы российские спортсмены поехали на Олимпийские игры 2018 года! Об этом он сказал в интервью французской прессе. А еще Фуркад не против, чтобы зимой шел снег, осенью — дождь, а весной пели птицы, разумеется, не уличенные в применении запрещенного корма», — написал Губерниев.
«Вам следует делать свою работу качественно и тщательно проверять источники. Я никогда такого не говорил. Я устал от ваших ложных обвинений, прекратите их сейчас же!», — написал Фуркад в комментарии к посту Губерниева, где он иронически прокомментировал заявление француза об участии России в ОИ-2018.
«Друзья, наш заклятый друг Мартен Фуркад совсем не против, чтобы российские спортсмены поехали на Олимпийские игры 2018 года! Об этом он сказал в интервью французской прессе. А еще Фуркад не против, чтобы зимой шел снег, осенью — дождь, а весной пели птицы, разумеется, не уличенные в применении запрещенного корма», — написал Губерниев.
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