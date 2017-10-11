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Президент Молдавии отказался подписывать антироссийские законы

Президент Молдавии Игорь Додон заверил своего российского коллегу Владимира Путина, что не подпишет ни один антироссийский закон, даже если парламентское большинство проголосует за него повторно. Об этом он написал на своей странице в соцсети.



«Это, в частности, касается и законопроекта о запрете трансляции российских новостных и информационно-аналитических передач на территории Молдовы», — пояснил Додон.



Кроме того, молдавский лидер заявил, что осуждает любые антироссийские проявления в деятельности властей своей страны, такие как депортации российских должностных лиц, журналистов и артистов, антироссийскую пропаганду государственных СМИ.

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