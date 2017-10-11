Дайджест
Горбачев не планирует эмигрировать из России
11 октябрь 2017 (13:23)
Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал мнение о том, что он пользуется большей популярностью в странах Запада, нежели в России. Его слова приводит РИА Новости.
«Я не буду выезжать на Запад, я буду жить в России», — заявил Горбачев на презентации своей новой книги «Остаюсь оптимистом» в книжном магазине «Москва».
Ранее сообщалось, что Горбачев, в ответ на просьбу прокомментировать события в Каталонии, где состоялся не признаваемый испанскими властями референдум о независимости, заявил, что в России «много своих каталоний».
«Я не буду выезжать на Запад, я буду жить в России», — заявил Горбачев на презентации своей новой книги «Остаюсь оптимистом» в книжном магазине «Москва».
Ранее сообщалось, что Горбачев, в ответ на просьбу прокомментировать события в Каталонии, где состоялся не признаваемый испанскими властями референдум о независимости, заявил, что в России «много своих каталоний».
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