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Прибыль российских банков за девять месяцев составила 675 млрд рублей
11 октябрь 2017 (13:17)
УрБК, Москва, 11.10.2017. Прибыль российских банков за девять месяцев 2017 года составила 675 млрд руб. против 635 млрд руб. в этом же периоде год назад. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Банка России.
По данным регулятора, в сентябре финансово-кредитные организации нарастили кредитование бизнеса на 0,5%, розничные кредиты выросли на 1,3%.
Вклады населения в российских банках за сентябрь текущего года выросли на 0,1% и составили 24,8 трлн руб.
По данным регулятора, в сентябре финансово-кредитные организации нарастили кредитование бизнеса на 0,5%, розничные кредиты выросли на 1,3%.
Вклады населения в российских банках за сентябрь текущего года выросли на 0,1% и составили 24,8 трлн руб.
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