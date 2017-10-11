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Прибыль российских банков за девять месяцев составила 675 млрд рублей

11 октябрь 2017 (13:17)

УрБК, Москва, 11.10.2017. Прибыль российских банков за девять месяцев 2017 года составила 675 млрд руб. против 635 млрд руб. в этом же периоде год назад. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Банка России.

По данным регулятора, в сентябре финансово-кредитные организации нарастили кредитование бизнеса на 0,5%, розничные кредиты выросли на 1,3%.

Вклады населения в российских банках за сентябрь текущего года выросли на 0,1% и составили 24,8 трлн руб.

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