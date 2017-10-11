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Свердловский Роспотребнадзор оштрафовал «Победу» на 25 тыс. рублей за задержку рейсов

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2017. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области оштрафовало авиакомпанию «Победа» на 25 тыс. руб. за нарушение Федеральных авиационных правил при задержке рейсов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.



Дело об административном правонарушении было возбуждено на основании проверки Свердловской транспортной прокуратуры соблюдения прав пассажиров при задержке и отмене рейсов «Победы» DP-404, DP-406, DP-516, DP-551 в январе 2017 года.



По материалам проверки, 18 января 2017 из аэропорта Кольцово с задержками в 14 часов 55 минут вылетел рейс ООО «Авиакомпания «Победа» DP-404 по маршруту Екатеринбург — Москва, в 14 часов 21 минуту — рейс DP-551 по маршруту Екатеринбург — Новосибирск, в 8 часов 13 минут — рейс DP-516 по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург, рейс DP-406 по маршруту Екатеринбург — Москва после 4-часовой задержки был отменен.



При этом сотрудники авиакомпании второй раз предоставили горячее питание пассажирам рейса DP-551 по истечении 11 часов с момента задержки рейса, пассажирам рейса DP-516 — по истечении 4 часов 41 минуты. Телефон представителей «Победы» в Екатеринбурге не отвечал.



Пассажиров рейса DP-404 не разместили в гостинице, в целом из 403 пассажиров задержанных рейсов в гостинице было размещено всего 36. Кроме того, второй раз пассажирам рейса DP-404 горячее питание не предоставили. Также не всех пассажиров рейсов DP-404, DP-516, DP-551 обеспечили прохладительными напитками.



Авиакомпания попыталась обжаловать постановление о штрафе в Арбитражном суде Москвы, однако суд не удовлетворил требования перевозчика. Суд апелляционной инстанции также оставил решение без изменения.

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