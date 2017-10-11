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Свердловский Роспотребнадзор оштрафовал «Победу» на 25 тыс. рублей за задержку рейсов

11 октябрь 2017 (12:18)

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2017. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области оштрафовало авиакомпанию «Победа» на 25 тыс. руб. за нарушение Федеральных авиационных правил при задержке рейсов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Дело об административном правонарушении было возбуждено на основании проверки Свердловской транспортной прокуратуры соблюдения прав пассажиров при задержке и отмене рейсов «Победы» DP-404, DP-406, DP-516, DP-551 в январе 2017 года.

По материалам проверки, 18 января 2017 из аэропорта Кольцово с задержками в 14 часов 55 минут вылетел рейс ООО «Авиакомпания «Победа» DP-404 по маршруту Екатеринбург — Москва, в 14 часов 21 минуту — рейс DP-551 по маршруту Екатеринбург — Новосибирск, в 8 часов 13 минут — рейс DP-516 по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург, рейс DP-406 по маршруту Екатеринбург — Москва после 4-часовой задержки был отменен.

При этом сотрудники авиакомпании второй раз предоставили горячее питание пассажирам рейса DP-551 по истечении 11 часов с момента задержки рейса, пассажирам рейса DP-516 — по истечении 4 часов 41 минуты. Телефон представителей «Победы» в Екатеринбурге не отвечал.

Пассажиров рейса DP-404 не разместили в гостинице, в целом из 403 пассажиров задержанных рейсов в гостинице было размещено всего 36. Кроме того, второй раз пассажирам рейса DP-404 горячее питание не предоставили. Также не всех пассажиров рейсов DP-404, DP-516, DP-551 обеспечили прохладительными напитками.

Авиакомпания попыталась обжаловать постановление о штрафе в Арбитражном суде Москвы, однако суд не удовлетворил требования перевозчика. Суд апелляционной инстанции также оставил решение без изменения.

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