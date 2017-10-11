Кризис
Каждый третий свердловчанин готов покинуть родной город ради работы
11 октябрь 2017 (12:02)
Каждый третий житель Свердловской области готов покинуть родной город ради работы. Об этом сообщает служба исследований портала HeadHunter.
Больше всего желающих переехать в Новоуральске, где 40% жителей готовы поменять место жительства. Совсем немного отстал Асбест — 38% населения. Тройку замыкают Краснотурьинск и Качканар с 36%.
Одинаковое количество соискателей, которые не против смены места жительства в Нижнем Тагиле, Серове и Каменске-Уральском (30%). Замыкают рейтинг Екатеринбург (27%) и близлежащие города.
Соискатели из Свердловской области схожи в выборе регионов для переезда. Привлекательными являются столицы — Москва и Санкт-Петербург, Сочи, а также ХМАО и ЯНАО.
Больше всего желающих переехать в Новоуральске, где 40% жителей готовы поменять место жительства. Совсем немного отстал Асбест — 38% населения. Тройку замыкают Краснотурьинск и Качканар с 36%.
Одинаковое количество соискателей, которые не против смены места жительства в Нижнем Тагиле, Серове и Каменске-Уральском (30%). Замыкают рейтинг Екатеринбург (27%) и близлежащие города.
Соискатели из Свердловской области схожи в выборе регионов для переезда. Привлекательными являются столицы — Москва и Санкт-Петербург, Сочи, а также ХМАО и ЯНАО.
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