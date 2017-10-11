Кризис

Каждый третий свердловчанин готов покинуть родной город ради работы

Каждый третий житель Свердловской области готов покинуть родной город ради работы. Об этом сообщает служба исследований портала HeadHunter.



Больше всего желающих переехать в Новоуральске, где 40% жителей готовы поменять место жительства. Совсем немного отстал Асбест — 38% населения. Тройку замыкают Краснотурьинск и Качканар с 36%.



Одинаковое количество соискателей, которые не против смены места жительства в Нижнем Тагиле, Серове и Каменске-Уральском (30%). Замыкают рейтинг Екатеринбург (27%) и близлежащие города.



Соискатели из Свердловской области схожи в выборе регионов для переезда. Привлекательными являются столицы — Москва и Санкт-Петербург, Сочи, а также ХМАО и ЯНАО.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: