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В результате обрушения здания в Ивделе пострадали двое рабочих

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2017. Прокуратура Ивделя начала проверку по факту обрушения конструкции неработающего здания клуба на ул. Чапаева в поселке Пелым.



По предварительной информации, сегодня, 11 октября 2017 года, около 09.00 в правоохранительные органы поступило сообщение об обрушении при демонтаже конструкций неработающего здания клуба, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Свердловской области.



Под обрушение попали двое рабочих, которые доставлены в медицинские учреждения с травмами.



«В последнее время здание клуба арендовали предприниматели под торговые площади, однако последние полгода здание не функционировало в связи с его ветхостью. Предварительно, администрация заключила контракт на проведение работ по демонтажу опасного здания. Индивидуальный предприниматель в рамках контракта нанял работников для выполнения работ по демонтажу», — говорится в сообщении.



Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, регулирующего проведение работ при демонтаже зданий, а также законодательства об охране труда.



Кроме того, надзорное ведомство запросит информацию из медицинских учреждений с целью установления тяжести полученных травм. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

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