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Каждый третий свердловчанин готов покинуть родной город ради работы

11 октябрь 2017 (11:37)

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2017. Каждый третий житель Свердловской области готов покинуть родной город ради работы. Об этом сообщает служба исследований портала HeadHunter.

Больше всего желающих переехать в Новоуральске, где 40% жителей готовы поменять место жительства. Совсем немного отстал Асбест — 38% населения. Тройку замыкают Краснотурьинск и Качканар с 36%.

Одинаковое количество соискателей, которые не против смены места жительства в Нижнем Тагиле, Серове и Каменске-Уральском (30%). Замыкают рейтинг Екатеринбург (27%) и близлежащие города.

Соискатели из Свердловской области схожи в выборе регионов для переезда. Привлекательными являются столицы — Москва и Санкт-Петербург, Сочи, а также ХМАО и ЯНАО.

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