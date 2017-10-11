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В Нижних Сергах директор МУПа потратил 400 тыс. рублей компании на ремонт своей квартиры

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2017. В Нижних Сергах перед судом предстанет директор МУП «Тепловые сети Верхние Серги», который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, 18 января 2017 года директор МУПа дал устное указание главному бухгалтеру предприятия перечислить со счета организации на его зарплатную карту 400 тыс. руб., указав в качестве основания договор займа.



Перевод денежных средств на личный счет директора проходил в два этапа: 18 января 2017 года в сумме 100 тыс. руб. и 23 января 2017 года в сумме 300 тыс. руб. Деньги обвиняемый потратил на ремонт своей квартиры.



При этом руководитель муниципального учреждения знал, что предприятие имеет кредиторскую задолженность пред поставщиками в размере более 19 млн руб., а также то, что убытки предприятия составляли 202 тыс. руб. Позже помимо кредиторской задолженности в июле 2017 года у предприятия образовалась задолженность по заработной плате перед работниками МУПа в сумме 142 тыс. руб.



«Расчетный счет у предприятия единый, на него поступают деньги как от населения за оказанные коммунальные услуги, так и от юридических лиц по договорам обслуживания и целевые денежные средства», — пояснили в надзорном органе.



В июне 2017 года оформил договор займа, заключенный между предприятием и им, как физическим лицом, чтобы скрыть факта перевода. При этом он не получил согласие собственника — администрации городского поселения Верхние Серги — на получение займа.



Мужчине было предъявлено обвинение по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Санкция статьи предусматривает в качестве максимального наказания лишение свободы на срок до 4 лет.



В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал, ущерб возместил полностью. Уголовное дело рассмотрит по существу Нижнесергинский районный суд.

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