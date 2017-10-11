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ММК представил инновационные достижения в производстве современного металлопроката

УрБК, Магнитогорск, 11.10.2017. Сегодня в Магнитогорске завершает свою работу XI Международный конгресс прокатчиков. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы Магнитогорского металлургического комбината (ММК).



Мероприятие организовано межрегиональной общественной организацией «Объединение прокатчиков» и ПАО «ММК».



Открывая пленарное заседание форума, президент МОО «Объединение прокатчиков» Николай Гугис отметил, что нынешний конгресс собрал большое число участников.



«Мы видим, как все тянутся к Магнитке, потому что это такое знаковое место, настоящая Мекка для металлургов. В XXI веке предприятие сделало выдающийся рывок. Сегодня это передовое, современное предприятие с высочайшей культурой труда. И мы гордимся, что у нас в стране есть такая компания», — сообщил Николай Гугис.



Гостей и участников форума приветствовал генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, по словам которого за последние 15-20 лет производство на Магнитогорском металлургическом комбинате претерпело серьезные изменения. Была реализована масштабная программа инвестиций в техническое перевооружение и модернизацию оборудования, и львиная доля этих инвестиций пришлась именно на прокатное производство.



«Так что нам есть что показать, что обсудить, и мы всегда рады подобным встречам со своими коллегами и партнерами», — отметил Павел Шиляев.



Об инновационных достижениях Магнитки в производстве современного металлопроката рассказал в своем докладе главный специалист группы по развитию Научно-технического центра ПАО «ММК» Сергей Денисов. В период с 2000 по 2016 год объем капитальных вложений в техническое перевооружение ММК превысил 11 млрд долл. США. Среди ключевых проектов модернизации производства в этот период можно выделить полную реконструкцию сортопрокатного производства, создание современных мощностей по производству проката с покрытиями, а также два крупнейших инвестиционных проекта ММК последнего десятилетия — строительство комплекса по производству толстолистового проката и создание современного комплекса холодной прокатки по выпуску высококачественного автолиста.



«Новейшее высокопроизводительное оборудование, а также разработки ММК и проведение научно-исследовательских и конструкторских работ в сотрудничестве с ведущими научно-исследовательскими институтами страны способствуют внедрению на комбинате эффективных технологий производства инновационных видов продукции для таких ключевых отраслей, как трубная промышленность, автомобилестроение, выпуск высокопрочных марок стали для машиностроительного комплекса», — говорится в сообщении.

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