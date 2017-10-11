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С начала года в Свердловской области уничтожено 35,4 т санкционных продуктов

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2017. За девять месяцев 2017 года в Свердловской области уничтожили 35,4 т санкционных продуктов. Об этом сообщила в ходе публичных обсуждений правоприменительной практики регионального управления Россельхознадзора начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля Оксана Рымарь.



Она добавила, что за январь-сентябрь в области прошло 29 рейдовых мероприятий, направленных на выявление санкционной продукции.



Напомним, накануне ведомство отчиталось об уничтожении 360 кг санкционных груш.

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