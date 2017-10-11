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Первоуральским депутатам представили экологические проекты ПНТЗ

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2017. Депутаты городской думы в рамках года экологии посетили Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ). Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



Народные избранники посетили Финишный центр по производству труб нефтяного сортамента, Образовательный центр Группы ЧТПЗ, а также блок очистных сооружений замкнутого оборотного цикла системы водоочистки цехов.



«В 2017 году ПНТЗ реализовал ряд масштабных проектов, связанных с минимизацией нагрузки на экологию, усилением контроля уровня загрязнения атмосферы, благоустройством территории, восстановлением природных ресурсов. В частности, на ПНТЗ введено в эксплуатацию оборудование для исследований загрязняющих веществ, содержащихся в воде, почве и воздухе, стоимостью более 10 млн руб.; в Финишном центре по производству труб нефтяного сортамента запущен пилотный проект по сортировке мусора; проведена масштабная акция по высадке 500 деревьев на улицах города Первоуральска; завершен ввод в эксплуатацию блока очистных сооружений замкнутого оборотного цикла, инвестиции в проект составили порядка 420 млн руб.», — говорится в сообщении.



«Первоуральский новотрубный завод уделяет особое внимание вопросам охраны окружающей среды, уже сейчас мы подвергаем переработке 97% своих отходов, и только 3% отправляем на полигон для захоронения. Активность предприятия не ограничивается годом экологии, и в ближайшее время ПНТЗ планирует реализовать ряд масштабных проектов, нацеленных на совершенствование природоохранной деятельности», — прокомментировал управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.



В 2017 году ПНТЗ вошел в список 100 лучших экологически ответственных организаций России. Также предприятие удостоено «Золотой ветви планеты» организации «Глобе-Интернешнл Россия».

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