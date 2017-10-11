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В Березовском из-за антисанитарии приостановлена работа цеха по производству мясных полуфабрикатов
11 октябрь 2017 (09:42)
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2017. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Свердловской области провели внеплановую выездную проверку цеха по производству мясных полуфабрикатов в городе Березовском (ООО «Виктория», ул. Ленина, 2).
Как сообщает пресс-служба ведомства, специалисты выявили многочисленные нарушения требований в области санитарного законодательства и технического регулирования, связанные с процессами производства пищевой продукции. В частности, в цехе не проводился своевременный ремонт помещений, а также нарушался режим проведения уборки и сбора мусора.
Кроме того представители юрлица не представили документы, подтверждающие качество и безопасность готовой продукции, а также сырья и вспомогательных материалов, которые используются для изготовления данной продукции. У сотрудников цеха отсутствовали медицинские книжки сотрудников.
В отношении ООО «Виктория» сотрудники Роспотребнадзора составили протокол об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП РФ и направили его в Березовский городской суд, который вынес решение о приостановлении работы цеха на 90 суток.
Как сообщает пресс-служба ведомства, специалисты выявили многочисленные нарушения требований в области санитарного законодательства и технического регулирования, связанные с процессами производства пищевой продукции. В частности, в цехе не проводился своевременный ремонт помещений, а также нарушался режим проведения уборки и сбора мусора.
Кроме того представители юрлица не представили документы, подтверждающие качество и безопасность готовой продукции, а также сырья и вспомогательных материалов, которые используются для изготовления данной продукции. У сотрудников цеха отсутствовали медицинские книжки сотрудников.
В отношении ООО «Виктория» сотрудники Роспотребнадзора составили протокол об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП РФ и направили его в Березовский городской суд, который вынес решение о приостановлении работы цеха на 90 суток.
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