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За восемь месяцев 2017 года средний размер потребкредита в Челябинской области снизился на 0,7%

УрБК, Челябинск, 11.10.2017. За первые восемь месяцев 2017 года средний размер потребительского кредита в Челябинской области снизился на 0,7% до 121 тыс. 715 руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Всего по России в августе 2017 года средний размер кредита на покупку потребительских товаров в стране составил 136,7 тыс. руб., увеличившись по сравнению с декабрем 2016 года на 10,2% или на 12,8 тыс. руб.



Самыми высокими темпами средний размер потребительского кредита растет у самых «молодых заемщиков» — в возрастных сегментах моложе 25 лет и от 25 до 29 лет (на 16,6% и на 17,9% соответственно). Единственной возрастной группой, где значение среднего размера потребкредита снизилось, стали заемщики в диапазоне от 50 до 59 лет (-1%).



«На фоне стабилизации ситуации в экономике банки находят возможности для расширения необеспеченного кредитования и увеличения среднего размера потребительского кредита. При этом наиболее значительными темпами средний размер потребкредита растет в сегменте самых молодых заемщиков. Однако говорить о том, что граждане до 30 лет стали пользоваться большей «популярностью» у кредиторов было бы не совсем правильно. Средний размер потребительского кредита для молодых по-прежнему значительно ниже, чем у более «взрослых» и, соответственно, более знакомых кредиторам заемщиков», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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