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Российский аукционный дом проведет торги на право аренды земельного участка у аэропорта Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2017. Компания «А плюс девелопмент» выставила на продажу право аренды земельного участка в поселке Исток, рядом с международным аэропортом Кольцово. Об этом говорится в сообщении Российского аукционного дома.



Участок площадью 10 га представляет собой незастроенную территорию, предназначенную для строительства индустриальных объектов, производственных баз, а также объектов придорожного сервиса. На него выполнены инженерные изыскания, проведена проработка градостроительной документации и инженерно-технического обеспечения. Участок можно приобрести со скидкой до 26%. Минимальная цена лота — 55 млн руб.



Торги пройдут 11 декабря по голландской схеме (на понижение).

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