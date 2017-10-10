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В Свердловской области создали проектный офис для строительства нового зала филармонии

10 октябрь 2017 (18:01)

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2017. Правительство Свердловской области создало проектный офис для строительства нового зала филармонии в Екатеринбурге. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности губернатора Алексей Орлов.

Офис разработает паспорт проекта концертного зала и возьмет на себя все функции по согласования проекта со всеми заинтересованными ведомствами — потенциальными исполнителями и соисполнителями проекта.

Всего в офис вошло 15 человек. Руководить этой работой поручено врио заместителя губернатора Павлу Крекову. Помимо представителей городской администрации и правительства региона, в состав проектного офиса вошел председатель свердловского Союза архитекторов Сергей Алейников и директор филармонии Александр Колотурский.

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