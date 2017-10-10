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Студент образовательной программы Группы ЧТПЗ примет участие в чемпионате WorldSkills Abu Dhabi 2017

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2017. Студент образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» Максим Популов примет участие в 44-ом международном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Abu Dhabi 2017. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Мероприятие состоится с 14 по 19 октября 2017 года в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). На соревнованиях будущий белый металлург выступит в составе национальной сборной WorldSkills Russia в компетенции «Промышленная механика и монтаж».



В столице ОАЭ соберутся более 1,3 тыс. молодых профессионалов из 77 стран-участниц международного движения. Национальная сборная нашей страны, в составе которой 58 высококвалифицированных рабочих, — единственная из всех участников будет бороться за медали во всех 52 компетенциях.



«Наши студенты одними из первых в России стали участвовать в движении WorldSkills, и сегодня это неотъемлемая часть образовательной программы будущих белых металлургов. Мировой турнир — это еще одна возможность подтвердить высокий уровень подготовки студентов, а также расширить собственные профессиональные навыки и компетенции, которые пригодятся им в дальнейшей работе», — отмечает директор по персоналу Группы ЧТПЗ Светлана Кузьминых.



«На международных соревнованиях в составе сборной WorldSkills Russia в этом году Максим Популов выступит во второй раз. Знания, полученные им в процессе обучения, помогли успешно справиться со сложным заданием на чемпионате в Австралии и войти в четверку лучших в компетенции «Промышленная механика и монтаж». Вместе с Максимом Популовым на мировой турнир в Абу-Даби отправился аттестованный эксперт соревнований WorldSkills International от России, старший преподаватель образовательного центра Группы ЧТПЗ Рустам Самигуллин», — говорится в сообщении Группы ЧТПЗ.



Напомним, впервые в составе национальной сборной России на международных соревнованиях WorldSkills студенты образовательного центра «Будущее Белой металлургии» выступили в 2013 году в Лейпциге (Германия), успешно продемонстрировав приобретенные в процессе обучения практические навыки в компетенции «Мехатроника». Также будущие белые металлурги — постоянные участники региональных и национальных чемпионатов WorldSkills в различных компетенциях, а также чемпионатов сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech. Сегодня в копилке студентов образовательного проекта Группы ЧТПЗ 61 медаль с первенств WorldSkills и WorldSkills Hi-Tech.

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