Дайджест
На популярных пляжах Таиланда запретят курить
10 октябрь 2017 (17:20)
Власти Таиланда с начала ноября вводят запрет на курение на популярных у туристов пляжах, сообщает издание The Nation.
Отмечается, что запрет будет касаться 20 наиболее популярных пляжей. В частности, курить запретят на Патонге, который находится на острове Пхукет, а также на пляже Джамтьен в курортной Паттайе и Мэ Пим в провинции Районг.
Неисполнение ограничения грозит нарушителям штрафом в размере до 100 тыс. батов (более 3 тыс. долл. США) или тюремным заключением сроком на один год.
Отмечается, что запрет будет касаться 20 наиболее популярных пляжей. В частности, курить запретят на Патонге, который находится на острове Пхукет, а также на пляже Джамтьен в курортной Паттайе и Мэ Пим в провинции Районг.
Неисполнение ограничения грозит нарушителям штрафом в размере до 100 тыс. батов (более 3 тыс. долл. США) или тюремным заключением сроком на один год.
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