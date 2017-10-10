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На популярных пляжах Таиланда запретят курить

Власти Таиланда с начала ноября вводят запрет на курение на популярных у туристов пляжах, сообщает издание The Nation.



Отмечается, что запрет будет касаться 20 наиболее популярных пляжей. В частности, курить запретят на Патонге, который находится на острове Пхукет, а также на пляже Джамтьен в курортной Паттайе и Мэ Пим в провинции Районг.



Неисполнение ограничения грозит нарушителям штрафом в размере до 100 тыс. батов (более 3 тыс. долл. США) или тюремным заключением сроком на один год.

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