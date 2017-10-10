Дайджест
В Техасе студент застрелил полицейского
10 октябрь 2017 (17:20)
На территории полицейского участка в Техасском технологическом университете студент застрелил сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает телеканал KCBD.
По данным руководства университета, 19-летний студент Холлис Дэниэлс был доставлен в участок после того, как в его комнате обнаружили наркотики. В участке студент достал пистолет и выстрелил в полицейского, который погиб на месте.
После этого молодой человек скрылся с места преступления. В настоящее время территория университета оцеплена.
По данным руководства университета, 19-летний студент Холлис Дэниэлс был доставлен в участок после того, как в его комнате обнаружили наркотики. В участке студент достал пистолет и выстрелил в полицейского, который погиб на месте.
После этого молодой человек скрылся с места преступления. В настоящее время территория университета оцеплена.
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