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В Техасе студент застрелил полицейского

На территории полицейского участка в Техасском технологическом университете студент застрелил сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает телеканал KCBD.



По данным руководства университета, 19-летний студент Холлис Дэниэлс был доставлен в участок после того, как в его комнате обнаружили наркотики. В участке студент достал пистолет и выстрелил в полицейского, который погиб на месте.



После этого молодой человек скрылся с места преступления. В настоящее время территория университета оцеплена.

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