Дайджест

Мэр Барселоны выступила против независимости Каталонии

10 октябрь 2017 (17:20)

Мэр Барселоны Ада Колау заявила о том, что она выступает против идеи объявить о независимости Каталонии от Испании. Об этом сообщает газета El Pais.

«Результаты, полученные 1 октября, не могут считаться основанием для объявления независимости», — сказала она.

По ее словам, все происходящее в Каталонии является «самым серьезным институциональным кризисом с момента перехода (Испании) к демократии».

Ранее посол Испании в России Игнасио Ибаньес Рубио заявил, что Испания и Каталония будут «жить вместе много лет».

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...