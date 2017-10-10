Дайджест
Мэр Барселоны выступила против независимости Каталонии
10 октябрь 2017 (17:20)
Мэр Барселоны Ада Колау заявила о том, что она выступает против идеи объявить о независимости Каталонии от Испании. Об этом сообщает газета El Pais.
«Результаты, полученные 1 октября, не могут считаться основанием для объявления независимости», — сказала она.
По ее словам, все происходящее в Каталонии является «самым серьезным институциональным кризисом с момента перехода (Испании) к демократии».
Ранее посол Испании в России Игнасио Ибаньес Рубио заявил, что Испания и Каталония будут «жить вместе много лет».
«Результаты, полученные 1 октября, не могут считаться основанием для объявления независимости», — сказала она.
По ее словам, все происходящее в Каталонии является «самым серьезным институциональным кризисом с момента перехода (Испании) к демократии».
Ранее посол Испании в России Игнасио Ибаньес Рубио заявил, что Испания и Каталония будут «жить вместе много лет».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Глава Каталонии пообещал объявить о независимости в течение нескольких дней
- Король Испании не признал референдум в Каталонии
- 90% жителей Каталонии проголосовали за независимость
- Сторонники отделения Каталонии получили большинство мандатов на парламентских выборах
- Жители Каталонии устроили беспорядки из-за зависти к Шотландии
Loading...