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Мэр Барселоны выступила против независимости Каталонии

Мэр Барселоны Ада Колау заявила о том, что она выступает против идеи объявить о независимости Каталонии от Испании. Об этом сообщает газета El Pais.



«Результаты, полученные 1 октября, не могут считаться основанием для объявления независимости», — сказала она.



По ее словам, все происходящее в Каталонии является «самым серьезным институциональным кризисом с момента перехода (Испании) к демократии».



Ранее посол Испании в России Игнасио Ибаньес Рубио заявил, что Испания и Каталония будут «жить вместе много лет».

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