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Меткомбанк подарил екатеринбургскому Антимузею компьютеров и игр один из своих серверов
10 октябрь 2017 (15:57)
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2017. ПАО «Меткомбанк» передал в экспозицию Антимузея компьютеров и игр в Екатеринбурге один из своих серверов. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Теперь посетители музея смогут познакомиться со специализированным оборудованием, предназначенным для обработки огромного объема данных», — говорится в сообщении.
Для банка данный сервер уже отслужил свою службу: он работает на процессорах Itanium (которые на данный момент времени перестали производить), обладает уникальной архитектурой для обеспечения высокого уровня производительности в параллельных вычислениях, высокой надежностью. Сервер уникален еще и тем, что на нем одним из первых в мире был запущен специально скомпилированный для платформы Itanium консольный файловый менеджер FAR, применяемый для управления файлами в операционных системах семейства Microsoft Windows. В 2007 году подобные серверы стоили около 700 тыс. долл. США.
«Банки постепенно переходят на серверы, обладающие более высокой производительностью и менее затратной стоимостью обслуживания», — комментирует заместитель председателя правления ПАО «Меткомбанк» Дмитрий Малоземов.
С сервером Меткомбанка, который прослужил кредитной организации более 10 лет, можно познакомиться на Декабристов, 20, в здании, где располагается постоянная экспозиция Антимузея компьютеров и игр. Музей начал свою работу для посетителей совсем недавно, летом этого года, однако экспозиция постоянно пополняется, и музей уже может похвастаться более чем 400 экспонатами.
«Теперь посетители музея смогут познакомиться со специализированным оборудованием, предназначенным для обработки огромного объема данных», — говорится в сообщении.
Для банка данный сервер уже отслужил свою службу: он работает на процессорах Itanium (которые на данный момент времени перестали производить), обладает уникальной архитектурой для обеспечения высокого уровня производительности в параллельных вычислениях, высокой надежностью. Сервер уникален еще и тем, что на нем одним из первых в мире был запущен специально скомпилированный для платформы Itanium консольный файловый менеджер FAR, применяемый для управления файлами в операционных системах семейства Microsoft Windows. В 2007 году подобные серверы стоили около 700 тыс. долл. США.
«Банки постепенно переходят на серверы, обладающие более высокой производительностью и менее затратной стоимостью обслуживания», — комментирует заместитель председателя правления ПАО «Меткомбанк» Дмитрий Малоземов.
С сервером Меткомбанка, который прослужил кредитной организации более 10 лет, можно познакомиться на Декабристов, 20, в здании, где располагается постоянная экспозиция Антимузея компьютеров и игр. Музей начал свою работу для посетителей совсем недавно, летом этого года, однако экспозиция постоянно пополняется, и музей уже может похвастаться более чем 400 экспонатами.
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