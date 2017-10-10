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Владельцы особняков в Арамили задолжали за газ почти 8 млн рублей
10 октябрь 2017 (17:06)
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2017. Просроченная задолженность абонентов из Арамили за потребленный природный газ и техобслуживание газового оборудования достигает 7,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Группы компаний «ГАЗЭКС».
Специальные бригады «ГАЗЭКСа» обошли 75 частных домовладений. Самая большая задолженность составила 134 тыс. руб. — владелец особняка не платил по счетам с марта 2017 года, но при визите спецбригады газовиков нашел средства на погашение долга.
В ходе рейдов должникам предоставлялась возможность расплатиться за поставку газа на месте. В бригаде «ГАЗЭКС» присутствовал кассир с переносным кассовым аппаратом. В результате рейдов удалось собрать 548 тыс. руб. С 10 абонентами заключены соглашения на реструктуризацию задолженности, 12 домов были отключены от газоснабжения.
Всего просроченная задолженность жителей Свердловской области за потребленный газ перед ГК «ГАЗЭКС» на 1 октября 2017 года составила 115 млн руб., что на 5 млн руб. больше аналогичного периода прошлого года.
Специальные бригады «ГАЗЭКСа» обошли 75 частных домовладений. Самая большая задолженность составила 134 тыс. руб. — владелец особняка не платил по счетам с марта 2017 года, но при визите спецбригады газовиков нашел средства на погашение долга.
В ходе рейдов должникам предоставлялась возможность расплатиться за поставку газа на месте. В бригаде «ГАЗЭКС» присутствовал кассир с переносным кассовым аппаратом. В результате рейдов удалось собрать 548 тыс. руб. С 10 абонентами заключены соглашения на реструктуризацию задолженности, 12 домов были отключены от газоснабжения.
Всего просроченная задолженность жителей Свердловской области за потребленный газ перед ГК «ГАЗЭКС» на 1 октября 2017 года составила 115 млн руб., что на 5 млн руб. больше аналогичного периода прошлого года.
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