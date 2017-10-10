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В Невьянске из-за аварии без тепла остались 15 многоквартирных домов

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2017. В Невьянске из-за аварии без тепла остались 15 многоквартирных пятиэтажных жилых домов, а также социально-значимые объекты: школа, детский сад и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.



«Воспитанники детского сада направлены в ближайшие детские сады, ученики младших классов школы обучаются по программе дистанционного обучения, старшеклассники занимаются в школе по расписанию. Часть воспитанников социально-реабилитационного центра размещена в детском доме «Таватуй», часть находится у сотрудников центра», — говорится в сообщении.



Ремонтные работы проводят аварийно-восстановительные бригады в составе 6 человек и 7 единиц специальной техники.

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