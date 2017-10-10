На «Карабашмеди» установили новые конвертеры

«Карабашмедь» (входит в Группу «Русская медная компания») смонтировала два из трех новых конвертеров Kumera в металлургическом цехе. Это позволит увеличить производительность печей и снизить нагрузку на экологию.Вес одного агрегата превышает 100 т. Работы проводились в рамках планового ремонта, который стартовал на предприятии в конце сентября. Третий конвертер планируется установить в 2018 году после вывода из эксплуатации прежнего оборудования.«Установка трех современных конвертеров Kumera емкостью 150 т каждый с газоплотными и аспирационными напыльниками и нового газоочистного оборудования входит в программу мероприятий, реализуемых на заводе «Карабашмедь» в рамках года экологии в России. Соответствующее соглашение между предприятием, Министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области было подписано в ноябре 2016 года», — сообщили в пресс-службе РМК.Отметим, что в сентябре 2017 года «Карабашмедь» получила более половины оборудования нового комплекса газоочистки. Новая техника предназначена для установки на участке конвертеров медеплавильного цеха предприятия, который находится на реконструкции. В рамках реконструкции на участке появится три современных конвертера Kumera емкостью 150 т каждый.В его состав входят технологические и аспирационные напыльники для конвертеров, а также адиабатические газоохладители, необходимые для снижения температуры отходящих газов. Технологические газы, образующиеся во время конвертирования медного расплава, будут поступать в двухкамерный электрофильтр и подаваться для дальнейшей очистки в сернокислотный цех.С начала сентября на предприятие поступило более 60 вагонов с механизмами, деталями и конструкциями общим весом порядка 1 тыс. т для систем газоочистки на сумму более 3,8 млн долларов США. В общей сложности для обеспечения экологичности работы новых конверторов Kumera завод «Карабашмедь» получит 130 вагонов с оборудованием.Приемка газоочистного оборудования на предприятии «Карабашмедь» осуществляется при непосредственном участии представителей поставщика — компании CIMM (Китай).«Новое оборудование позволит уменьшить неорганизованные выбросы газа в атмосферу цеха. Снизится и объем технологических газов, поступающих в сернокислотный цех. В целом оборудование будет способствовать улучшению экологической обстановки как на территории завода, так и в городе» — отметил начальник технического отдела ЗАО «Карабашмедь» Евгений Орлов.Установка новых конвертеров Kumera с газоплотными и аспирационными напыльниками и нового газоочистного оборудования также входит в программу мероприятий, реализуемых на заводе «Карабашмедь» в рамках Года экологии в России. Комплекс мероприятий позволит дополнительно сократить производственные выбросы.С 2004 года Русская медная компания направила на модернизацию ЗАО «Карабашмедь» порядка 18 млрд руб. В 2018 году планируется инвестировать еще более 2 млрд руб. в техническое перевооружение и повышение экологической безопасности производства. Реализация проекта позволит увеличить мощность завода до 150 тыс. т черновой меди в год, в том числе 130 тыс. т — из минерального сырья. Сейчас мощности предприятия составляют 130 тыс. т черновой меди в год, в том числе из минерального сырья — 110 тыс. т.