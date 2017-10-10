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Топливная компания ТВЭЛ создаст в Новоуральске промышленный кластер

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2017. Предприятия топливной компании ТВЭЛ в Свердловской области (АО «УЭХК» и ООО «Научно-производственное объединение «Центротех») приступили к созданию Новоуральского промышленного кластера (НПК) со специализацией в области машиностроения. Об этом сообщает пресс-служба организации.



На первом этапе в состав НПК войдут промышленные предприятия Новоуральска (около десяти), в том числе градообразующие АО «УЭХК» и ООО «НПО «Центротех», а также ООО «АНК-Сервис» и ООО «Атомашкомплекс УЭХК».



За НПК планируется закрепить пул ключевых компетенций, необходимых для развития машиностроительного комплекса Свердловской области и производственной кооперации предприятий по перспективным производственным направлениям, в том числе в области импортозамещения.



«Статус промышленного кластера дает право претендовать на государственную поддержку в виде субсидирования из федерального бюджета на возмещение до 50% понесенных затрат. В случае НПК это порядка 200 млн рублей в год. Сюда относится и обучение работников, разработка конструкторской документации, лицензирование и сертификация, изготовление и испытание прототипов и опытных партий продукции и другие мероприятия. Согласно дорожной карте проекта, в 2018 году Новоуральский промышленный кластер должен пополнить реестр промышленных кластеров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации», — заявил заместитель гендиректора УЭХК по развитию неядерного бизнеса Олег Елистратов.

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