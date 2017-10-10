В Екатеринбурге уничтожили 360 кг груш из Германии

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2017. В Екатеринбурге на Верх-Нейвинском полигоне была уничтожена партия груш весом 360 кг. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской таможни.«Из Республики Казахстан неким ООО «Ц» была ввезена партия плодоовощной продукции: мандарины, киви, перец (страна происхождения — Китай), но, как показала проверка, с многочисленными нарушениями», — говорится в сообщении.В частности, было установлено, что данная продукция не прошла государственный фитосанитарный контроль на российско-казахстанской границе — отметка об этом на сертификате отсутствовала. Подозрения в происхождении груза вызвали и сомнительные товаросопроводительные документы: копии сертификатов Китая не были заверены, а на таможенной декларации, выданной в Казахстане, стояла отметка об ограничении по пользованию и распоряжению товаром.«Помимо отсутствия документов, клеймо на деревянной паллете, где находились ящики с грушами, свидетельствовало о том, что она изготовлена и промаркирована в Германии. А поскольку эта страна, как известно, поддержала антироссийские санкции, то в отношении ввозимой из нее сельскохозяйственной продукции действуют особые экономические меры», — говорится в сообщении.В результате проверочного мероприятия продукты питания были изъяты и уничтожены, а остальной товар, ввезенный с нарушениями российского законодательства, — около 0,5 т мандаринов, 3 т перца и более 4 т киви, — отправлен обратно в Казахстан.