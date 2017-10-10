Кризис

Отрицательный капитал банка «ФК Открытие» достигает 189 млрд рублей

Отрицательный капитал банка «ФК Открытие» на 1 октября 2017 года составил 188,9 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы банка на сайте единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц Fedresurs.ru («Федресур»).



«Стоимость чистых активов банка «Финансовая Корпорация Открытие» на 1 октября 2017 года составляет: минус 188,872 млрд руб.», — говорится в сообщении.



При этом отрицательный капитал банка «Траста», санируемого банком «Открытие» с 2015 года, составил на 1 октября 157,899 млрд руб.



Напомним, Банк России 29 августа объявил о мерах спасения «ФК Открытие», до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма — ЦБ, вложив средства Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером «ФК Открытие». Регулятор пообещал поддерживать и работоспособность финансовых организаций и специализированных сервисов, входящих в группу банка. Ранее в сентябре стало известно, что банк «ФК Открытие» стал владельцем 60,51% акций «Росгосстрах банка» и почти 100% банка «Траст».



Представители руководства ЦБ заявляли, что и покупка «Росгосстраха», и санация «Траста» были среди причин ухудшения ситуации в самом «Открытии». ЦБ выделил на санацию «Траста» 127 млрд руб. кредитных средств, однако в конце 2015 года «Открытие» запросило еще около 50 млрд руб., поскольку «дыра» в балансе оказалась больше ожидавшейся. Больше ожиданий оказались и затраты на поддержку «Росгосстраха», о приобретении которого, равно как и «Росгосстрах банка», у бизнесмена Данила Хачатурова «Открытие» предварительно договорилось в конце 2016 года.

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