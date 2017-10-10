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«Уральские авиалинии» запускают регулярный рейс из Москвы в Казань
10 октябрь 2017 (15:22)
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 1 ноября 2017 года открывает новый регулярный рейс Москва — Казань — Москва. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Рейс У6-383 в Казань будет осуществляться по средам, обратный рейс У6-384 — в Москву — по четвергам.
Стоимость билета по новому маршруту составляет от 2,1 тыс. руб. в одну сторону. Рейс будет осуществляться на комфортабельных лайнерах семейства A-320, оборудованных салонами бизнес- и экономического класса.
«Казань — крупнейший промышленный и финансовый центр Татарстана. Город с тысячелетней историей, в котором смешались культуры, религии, архитектурные памятники и стили. В Казани радует глаз не только обилие памятников и красивых зданий, но и вид на реку Волгу», — говорится в сообщении.
Отправиться в Казань можно купив билет на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262 а также в авиакассах.
Рейс У6-383 в Казань будет осуществляться по средам, обратный рейс У6-384 — в Москву — по четвергам.
Стоимость билета по новому маршруту составляет от 2,1 тыс. руб. в одну сторону. Рейс будет осуществляться на комфортабельных лайнерах семейства A-320, оборудованных салонами бизнес- и экономического класса.
«Казань — крупнейший промышленный и финансовый центр Татарстана. Город с тысячелетней историей, в котором смешались культуры, религии, архитектурные памятники и стили. В Казани радует глаз не только обилие памятников и красивых зданий, но и вид на реку Волгу», — говорится в сообщении.
Отправиться в Казань можно купив билет на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262 а также в авиакассах.
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