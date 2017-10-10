Новости дня

Официальный курс долл. США снизился на 24 коп., евро — на 3 коп.

10 октябрь 2017 (14:45)

УрБК, Москва, 10.10.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 октября. Курс долл. США снизился на 24,38 коп., до 58,07 руб., курс евро — на 3,04 коп., до 68,35 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...