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Официальный курс долл. США снизился на 24 коп., евро — на 3 коп.
10 октябрь 2017 (14:45)
УрБК, Москва, 10.10.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 октября. Курс долл. США снизился на 24,38 коп., до 58,07 руб., курс евро — на 3,04 коп., до 68,35 руб.
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