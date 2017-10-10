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В Екатеринбурге вынесли приговор обвиняемому в покушении на экс-главу городского УВД Бориса Тимониченко

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2017. В Екатеринбурге суд признал Олега Дудко виновным в покушении на убийство экс-главы городского УВД Бориса Тимониченко. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Помимо этого, суд признал О. Дудко виновным по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов» и части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».



По эпизоду, предусмотренному частью 2 статьи 325 УК РФ «Похищение у гражданина паспорта и других важных личных документов», О. Дудко оправдан ввиду отсутствия в его действиях состава преступления.



«Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет, отбывать наказание предстоит в колонии строгого режима. После освобождения О. Дудко будет ограничена свобода сроком на 1 год 10 месяцев. Также суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшего Б. Тимониченко компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб.», — говорится в сообщении.



Осужденный свою вину не признал.



Напомним, по версии следствия, в феврале 2016 года О. Дудко подъехал к дому, где проживал генерал-майор Б. Тимониченко. О. Дудко подкараулил бывшего главу полиции в подъезде и выстрелил ему в голову, когда тот вышел из своей квартиры. После покушения обвиняемый скрылся с места преступления, а пострадавший был госпитализирован.



«Два дня понадобилось сыщикам уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области и их коллегам из городского управления, чтобы вычислить и задержать подозреваемого в покушении на убийство Бориса Тимониченко. Также оперативно был установлен и задержан соучастник преступления. В дальнейшем, в ходе расследования, полицейские осуществляли комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — отметил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

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