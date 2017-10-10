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В Екатеринбурге вновь ограбили салон «Евросети»

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2017. В Екатеринбурге на ул. Бахчиванджи в микрорайоне Кольцово утром 10 октября ограбили салон сотовой связи «Евросеть». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.



«Сообщение о проникновении в салон связи «Евросеть» поступило в отдел полиции № 6 в районе 6 часов. Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает очевидцев случившегося, а также разыскивает злоумышленников», — рассказали в ведомстве.



На данный момент устанавливается сумма ущерба.



Напомним, ранее, 19 сентября 2017 года, неизвестные ограбили павильон «Евросети» в этом же районе. Днем ранее на Вторчермете взломали торговую точку на трамвайной остановке. Также до этого нападения на салоны связи происходили на Сортировке, на Сиреневом бульваре, на перекрестке Викулова — Крауля, а также на ул. Амундсена.

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