Дайджест
Йемен запустил ракету в сторону Саудовской Аравии
10 октябрь 2017 (13:29)
Йемен запустил баллистическую ракету в сторону Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеканал Press TV.
Отмечается, что ракета средней дальности типа «Кахир-2» упала в районе Джизан на юго-западе страны. Других подробностей, включая число жертв и возможные разрушения, телеканал не приводит.
23 августа самолеты коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли удар по гостинице в районе Архаб к северу от столицы Йемена — Саны. Погибли более 30 человек, десятки получили ранения.
Отмечается, что ракета средней дальности типа «Кахир-2» упала в районе Джизан на юго-западе страны. Других подробностей, включая число жертв и возможные разрушения, телеканал не приводит.
23 августа самолеты коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли удар по гостинице в районе Архаб к северу от столицы Йемена — Саны. Погибли более 30 человек, десятки получили ранения.
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