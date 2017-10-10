Дайджест

Йемен запустил ракету в сторону Саудовской Аравии

Йемен запустил баллистическую ракету в сторону Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеканал Press TV.



Отмечается, что ракета средней дальности типа «Кахир-2» упала в районе Джизан на юго-западе страны. Других подробностей, включая число жертв и возможные разрушения, телеканал не приводит.



23 августа самолеты коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли удар по гостинице в районе Архаб к северу от столицы Йемена — Саны. Погибли более 30 человек, десятки получили ранения.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: