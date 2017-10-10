Дайджест

Турция не признает присоединение Крыма к России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего официального визита в Киев заявил, что Анкара не признает присоединение Крыма к России. Об этом в сообщает «Интерфакс-Украина».



Также турецкий лидер отметил заинтересованность Анкары в скорейшем завершении конфликта на юго-востоке Украины. По его словам, проблема может быть решена только на основе международного права, сообщает РИА Новости.



Ранее 9 октября Порошенко понадеялся на присоединение Турции к группе «друзей деоккупации Крыма». Это политическое объединение было анонсировано Киевом для возвращения полуострова под контроль Украины.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: