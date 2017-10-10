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Житель Кузбасса украл деньги у пациентов психиатрической больницы

10 октябрь 2017 (13:28)

Суд вынес обвинительный приговор 68-летнему жителю Кузбасса за хищение 1,6 млн руб. со счетов пациентов психиатрической больницы, где тот проходил лечение. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Кемеровской области.

Поясняется, что преступник проник в служебный кабинет и переписал анкетные данные и номера счетов сберегательных книжек больных. После выписки он подделал бланк временного удостоверения личности, по которому сумел снять в банке 440 тыс. руб.

Впоследствии он привлек к незаконным действиям подходящих по возрасту родственника и приятеля. В итоге накоплений лишились пять человек.

Ленинский районный суд города Кемерово признал всех обвиняемых виновными. Бывший пациент приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, его соучастники получили по три года.

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