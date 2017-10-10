Дайджест

Житель Кузбасса украл деньги у пациентов психиатрической больницы

Суд вынес обвинительный приговор 68-летнему жителю Кузбасса за хищение 1,6 млн руб. со счетов пациентов психиатрической больницы, где тот проходил лечение. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Кемеровской области.



Поясняется, что преступник проник в служебный кабинет и переписал анкетные данные и номера счетов сберегательных книжек больных. После выписки он подделал бланк временного удостоверения личности, по которому сумел снять в банке 440 тыс. руб.



Впоследствии он привлек к незаконным действиям подходящих по возрасту родственника и приятеля. В итоге накоплений лишились пять человек.



Ленинский районный суд города Кемерово признал всех обвиняемых виновными. Бывший пациент приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, его соучастники получили по три года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: