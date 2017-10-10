Дайджест
Ferrari может выйти на рынок внедорожников
10 октябрь 2017 (13:28)
Генеральный директор Ferrari NV Серджио Маркионне подтвердил слухи, что в планах компании — выпуск первого внедорожника. Об этом сообщает Bloomberg.
Работы над этим проектом до принятия решения, по его словам, могут занять около 30 месяцев.
Объемы производства внедорожников Ferrari будут ограничены для сохранения эксклюзивности автомобилей, уточнил Маркионне журналистам на Нью-Йоркской фондовой бирже. В августе он уже делал заявления по поводу перспектив выпуска внедорожников, отмечая, что это «вероятно, произойдет».
Окончательное решение по этому проекту, возможно, станет известно уже в первом квартале 2018 года, после того как Ferrari представит новый пятилетний план. Известно, что автопроизводитель, специализирующийся на выпуске элитных спорткаров, ставит перед собой задачу удвоить прибыль к 2022 году.
Работы над этим проектом до принятия решения, по его словам, могут занять около 30 месяцев.
Объемы производства внедорожников Ferrari будут ограничены для сохранения эксклюзивности автомобилей, уточнил Маркионне журналистам на Нью-Йоркской фондовой бирже. В августе он уже делал заявления по поводу перспектив выпуска внедорожников, отмечая, что это «вероятно, произойдет».
Окончательное решение по этому проекту, возможно, станет известно уже в первом квартале 2018 года, после того как Ferrari представит новый пятилетний план. Известно, что автопроизводитель, специализирующийся на выпуске элитных спорткаров, ставит перед собой задачу удвоить прибыль к 2022 году.
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