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Группа ЧТПЗ впервые поставит трубы большого диаметра в Румынию
10 октябрь 2017 (13:25)
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2017. Группа ЧТПЗ впервые поставит трубы большого диаметра (ТБД) крупнейшей нефтяной компании в Центральной Европе OMV. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Заказ включает 850 т труб диаметром 508 мм с толщиной стенки 14,2 мм с трехслойным полиэтиленовым покрытием и 1620 т труб с толщиной стенки 11 мм. ТБД изготовят в цехе «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ, входит в Группу ЧТПЗ). Трубы будут использоваться для ремонта существующего и строительства нового газопровода OMV в Румынии.
Особенность заказа состоит в сжатых сроках производства и поставки продукции. По условиям контракта, заключенного в сентябре, Группа ЧТПЗ осуществит отгрузку первой партии труб уже в октябре 2017 года. Для оперативной поставки ТБД компания разработала мультимодальную логистическую схему, предполагающую использование железнодорожного, морского и автотранспорта.
«Группа ЧТПЗ выиграла тендер, предложив австрийской компании OMV оперативно произвести продукцию, соответствующую всем предъявленным требованиям. Победа в конкурентной борьбе с европейскими производителями в очередной раз подчеркивает высокое качество нашей продукции и ее востребованность не только на внутреннем рынке, но и за рубежом», — комментирует коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.
Трубы большого диаметра, произведенные в цехе «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода, использовались при строительстве крупнейших трубопроводов: «Сила Сибири», «Южный коридор», «Бованенково — Ухта», «Бейнеу — Бозой — Шымкент», «Заполярье — Пурпе», «Куюмба — Тайшет», газоконденсатное месторождение им. В. Филановского. Сегодня Группа ЧТПЗ поставляет ТБД «Высоты 239» для реализации международного проекта «Северный поток-2». Трубы производства «Высоты 239» также использовались при возведении крупных спортивных объектов: Олимпийского конькобежного центра в Сочи и стадионов, которые примут игры Чемпионата мира по футболу-2018.
Концерн ОМV — крупнейшее нефтегазовое предприятие центральной Европы. Газопроводная сеть снабжает газом не только Австрию, но и Германию, Италию, Францию, Словению, Хорватию и Венгрию. Система трубопроводов ОМV как важная часть европейской газопроводной сети также связана с системами газоснабжения этих стран.
Заказ включает 850 т труб диаметром 508 мм с толщиной стенки 14,2 мм с трехслойным полиэтиленовым покрытием и 1620 т труб с толщиной стенки 11 мм. ТБД изготовят в цехе «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ, входит в Группу ЧТПЗ). Трубы будут использоваться для ремонта существующего и строительства нового газопровода OMV в Румынии.
Особенность заказа состоит в сжатых сроках производства и поставки продукции. По условиям контракта, заключенного в сентябре, Группа ЧТПЗ осуществит отгрузку первой партии труб уже в октябре 2017 года. Для оперативной поставки ТБД компания разработала мультимодальную логистическую схему, предполагающую использование железнодорожного, морского и автотранспорта.
«Группа ЧТПЗ выиграла тендер, предложив австрийской компании OMV оперативно произвести продукцию, соответствующую всем предъявленным требованиям. Победа в конкурентной борьбе с европейскими производителями в очередной раз подчеркивает высокое качество нашей продукции и ее востребованность не только на внутреннем рынке, но и за рубежом», — комментирует коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.
Трубы большого диаметра, произведенные в цехе «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода, использовались при строительстве крупнейших трубопроводов: «Сила Сибири», «Южный коридор», «Бованенково — Ухта», «Бейнеу — Бозой — Шымкент», «Заполярье — Пурпе», «Куюмба — Тайшет», газоконденсатное месторождение им. В. Филановского. Сегодня Группа ЧТПЗ поставляет ТБД «Высоты 239» для реализации международного проекта «Северный поток-2». Трубы производства «Высоты 239» также использовались при возведении крупных спортивных объектов: Олимпийского конькобежного центра в Сочи и стадионов, которые примут игры Чемпионата мира по футболу-2018.
Концерн ОМV — крупнейшее нефтегазовое предприятие центральной Европы. Газопроводная сеть снабжает газом не только Австрию, но и Германию, Италию, Францию, Словению, Хорватию и Венгрию. Система трубопроводов ОМV как важная часть европейской газопроводной сети также связана с системами газоснабжения этих стран.
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