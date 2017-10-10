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Поселку Уфимский не дали тепло из-за конфликта владельцев котельной и администрации Ачита

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2017. Многоквартирным домам в поселке Уфимский Ачитского городского округа не дали вовремя отопление из-за конфликта частной организации-владельца котельной и администрации муниципалитета.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, электрокотельная, которая обеспечивает теплоснабжение домов по адресам ул. Железнодорожная, 11 и 12 в поселке, принадлежит частной компании.



Основной вид деятельности организации — перевозки железнодорожным транспортом. Вместе с тем компания эксплуатирует тепловые сети, проходящие от здания котельной до многоквартирных домов, и заключила с жителями договоры на отпуск и потребление тепловой энергии.



«Причиной незапуска котельной послужило непринятие руководством частной организации и администрацией Ачитского городского округа должных мер по передаче котельной и тепловых сетей в муниципальную собственность», — комментируют в пресс-службе надзорного органа.



Чтобы восстановить права жителей, прокуратура подала в Красноуфимский районный суд иск с требованием обязать эксплуатирующую организацию подать тепло в вышеуказанные дома.



«Кроме того, с учетом устойчивой тенденции к снижению температуры наружного воздуха на территории Свердловской области прокуратура района в рамках искового заявления заявила ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде возложения обязанности на организацию незамедлительно начать теплоснабжение многоквартирных домов, которое судом удовлетворено», — добавляют в ведомстве.



Эксплуатирующая организация исполнила решение суда, запустила котельную и приступила к теплоснабжению многоквартирных домов поселке Уфимский. Ситуацию по передаче котельной и тепловых сетей в муниципальную собственность, а также по бесперебойному теплоснабжению многоквартирных домов прокуратура оставила на контроле.

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