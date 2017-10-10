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В ноябре 2017 года Екатеринбург посетит президент Чехии Милош Земан

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2017. В ноябре президент Чешской Республики Милош Земан в рамках своего визита в Россию посетит Екатеринбург. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



Визит глава европейского государства подтвердил на встрече с российской делегацией, которая состоялась на площадке 59-й машиностроительной выставки MSV в чешском городе Брно. В переговорах приняли участие посол РФ в Чехии Александр Змеевский, губернатор Владимирской области Светлана Орлова, первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, и.о. министра международных и внешнеэкономических связей региона Андрей Соболев.



Делегация Среднего Урала по приглашению министра промышленности и торговли Чехии Йиржи Гавличека во главе с Алексеем Орловым находится в Брно с рабочим визитом. В ее состав вошли представители руководства таких компаний, как научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», «УГМК-Холдинг», «Уралтрансмаш», «Уралтехпромсервис», «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» и другие представители бизнеса.



По итогам 2016 года товарооборот Свердловской области с Чешской Республикой превысил 250 млн долл. США. По сравнению с 2015 годом оборот торговли увеличился на 86%, при этом экспорт вырос на 53% и превысил 176 млн долл. США. Увеличение показателя обусловлено ростом объема взаимных поставок металлических изделий и машиностроительной продукции.



Чешская Республика переместилась с 18 на 9 место среди стран-торговых партнеров Свердловской области. В I полугодии 2017 года положительные тенденции продолжились: товарооборот вырос на 93,9% к аналогичному показателю 2016 года и составил 171,1 млн долл. США. Это шестое место в списке стран-контрагентов Свердловской области.

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