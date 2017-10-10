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Оренбургское предприятие РМК выделило более 3 млн рублей на лесовосстановительные работы
10 октябрь 2017 (12:03)
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2017. Предприятие «ОРМЕТ» (входит в Группу РМК) выделило более 3 млн руб. на посадку молодых тополей и сосен в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба РМК.
Работы проводятся в связи с использованием лесов для геологического изучения недр и разработки месторождения «Лучистое». Восстановление зеленых насаждений проходит на площади 38,8 га.
Лесовосстановление — актуальная проблема для Оренбургской области. Основная территория региона преимущественно представлена степными зонами. В среднем по России коэффициент лесистости равен 45%, тогда как в области — 4,6%.
«Лесные культуры при содействии ЗАО «ОРМЕТ» высаживаются в трех лесничествах на юго-востоке Оренбургской области — Шарлыкском, Адамовском и Новосергеевском. Выбор продиктован тем, что именно на их территории зафиксирован наименьший коэффициент лесистости — до 3%. Завершить лесовосстановительные работы планируется до конца текущего месяца», — говорится в сообщении.
Работы проводятся в связи с использованием лесов для геологического изучения недр и разработки месторождения «Лучистое». Восстановление зеленых насаждений проходит на площади 38,8 га.
Лесовосстановление — актуальная проблема для Оренбургской области. Основная территория региона преимущественно представлена степными зонами. В среднем по России коэффициент лесистости равен 45%, тогда как в области — 4,6%.
«Лесные культуры при содействии ЗАО «ОРМЕТ» высаживаются в трех лесничествах на юго-востоке Оренбургской области — Шарлыкском, Адамовском и Новосергеевском. Выбор продиктован тем, что именно на их территории зафиксирован наименьший коэффициент лесистости — до 3%. Завершить лесовосстановительные работы планируется до конца текущего месяца», — говорится в сообщении.
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