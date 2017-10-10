Новости дня

Оренбургское предприятие РМК выделило более 3 млн рублей на лесовосстановительные работы

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2017. Предприятие «ОРМЕТ» (входит в Группу РМК) выделило более 3 млн руб. на посадку молодых тополей и сосен в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба РМК.



Работы проводятся в связи с использованием лесов для геологического изучения недр и разработки месторождения «Лучистое». Восстановление зеленых насаждений проходит на площади 38,8 га.



Лесовосстановление — актуальная проблема для Оренбургской области. Основная территория региона преимущественно представлена степными зонами. В среднем по России коэффициент лесистости равен 45%, тогда как в области — 4,6%.



«Лесные культуры при содействии ЗАО «ОРМЕТ» высаживаются в трех лесничествах на юго-востоке Оренбургской области — Шарлыкском, Адамовском и Новосергеевском. Выбор продиктован тем, что именно на их территории зафиксирован наименьший коэффициент лесистости — до 3%. Завершить лесовосстановительные работы планируется до конца текущего месяца», — говорится в сообщении.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: