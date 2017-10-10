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Руководители ЦБ лично уговаривают компании вернуть деньги в «ФК Открытие»

УрБК, Москва, 10.10.2017. Центробанк и временная администрация банка «ФК Открытие» пытаются вернуть в кредитную организацию деньги клиентов. Об этом сообщают «Ведомости».



По информации издания, зампред ЦБ Василий Поздышев и замруководителя временной администрации Анна Орленко обращались к крупным клиентам банка с предложением возобновить сотрудничество и вернуть средства в «Открытие».



Как рассказал «Ведомостям» один из источников, получивших такое предложение, В. Поздышев обзванивал крупных кредиторов «Открытия» и просил вернуть или не забирать деньги. ЦБ предлагал прислать письмо с гарантией, но ему «поверили на слово».



«Представители Банка России обращались к крупнейшим клиентам «Открытия» вскоре после ввода в банк временной администрации посредством телефонных звонков, писем и в отдельных случаях (по просьбам клиентов) — встреч в ЦБ», — подтвердил представитель регулятора.



Целью этих коммуникаций было разъяснение нового статуса банка, механизма финансового оздоровления, в том числе разъяснение, что бесперебойность его деятельности гарантирована ЦБ.



Были и письма, направленные клиентам. Принимаемые ЦБ меры «обеспечат устойчивость «ФК Открытия» и будут способствовать его дальнейшему развитию»,« ЦБ гарантирует непрерывность его деятельности», зачитывает письмо регулятора клиент «Открытия». В связи с этим следует просьба «рассмотреть возможность продолжения сотрудничества с банком и размещения временно свободных денежных средств в рамках соглашения об установлении и поддержании неснижаемого остатка».

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