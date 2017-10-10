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В Екатеринбурге временно ограничат прием граждан по вопросам оформления загранпаспортов

10 октябрь 2017 (11:21)

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2017. Подразделение по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области в Екатеринбурге меняет место дислокации. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ведомства Валерий Горелых.

«В связи с переездом в другое здание в период с 10 по 17 октября 2017 года прием граждан по вопросу оформления заграничного паспорта по адресу: Екатеринбург, ул. Крылова, 2, осуществляться не будет», — заявил Валерий Горелых.

По его словам, подать документы на оформление загранпаспорта нового поколения возможно в электронной форме посредством портала Государственных услуг, а также в подразделениях по вопросам миграции УМВД по Екатеринбургу.

С 10 по 13 октября по адресу ул. Крылова, 2, будет осуществляться только выдача оформленных заграничных паспортов (каб. 101).

Прием граждан по новому адресу (Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 61) ориентировочно будет возобновлен с 18 октября.

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