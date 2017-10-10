Новости дня
В Екатеринбурге временно ограничат прием граждан по вопросам оформления загранпаспортов
10 октябрь 2017 (11:21)
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2017. Подразделение по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области в Екатеринбурге меняет место дислокации. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ведомства Валерий Горелых.
«В связи с переездом в другое здание в период с 10 по 17 октября 2017 года прием граждан по вопросу оформления заграничного паспорта по адресу: Екатеринбург, ул. Крылова, 2, осуществляться не будет», — заявил Валерий Горелых.
По его словам, подать документы на оформление загранпаспорта нового поколения возможно в электронной форме посредством портала Государственных услуг, а также в подразделениях по вопросам миграции УМВД по Екатеринбургу.
С 10 по 13 октября по адресу ул. Крылова, 2, будет осуществляться только выдача оформленных заграничных паспортов (каб. 101).
Прием граждан по новому адресу (Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 61) ориентировочно будет возобновлен с 18 октября.
«В связи с переездом в другое здание в период с 10 по 17 октября 2017 года прием граждан по вопросу оформления заграничного паспорта по адресу: Екатеринбург, ул. Крылова, 2, осуществляться не будет», — заявил Валерий Горелых.
По его словам, подать документы на оформление загранпаспорта нового поколения возможно в электронной форме посредством портала Государственных услуг, а также в подразделениях по вопросам миграции УМВД по Екатеринбургу.
С 10 по 13 октября по адресу ул. Крылова, 2, будет осуществляться только выдача оформленных заграничных паспортов (каб. 101).
Прием граждан по новому адресу (Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 61) ориентировочно будет возобновлен с 18 октября.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловское УФМС заявило об отсутствии очередей на оформление загранпаспортов
- Свердловское УФМС России приостановило прием документов на загранпаспорт старого образца
- Управление Федеральной миграционной службы РФ по Свердловской области: С 1 октября текущего года по субботам будет организован только прием заявлений на выдачу паспортов нового поколения
- 29, 30 июня, 1 июля 2009 года в Екатеринбурге будет ограничен прием документов для оформления паспортов нового поколения и выдача паспортов с биометрическими данными
- Управление Федеральной миграционной службы РФ по Свердловской области не будет производить прием граждан по вопросам оформления заграничных паспортов в дни проведения саммита ШОС в Екатеринбурге
Loading...