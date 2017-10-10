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По итогам сентября автомобильные продажи в России выросли на 18%

УрБК, Москва, 10.10.2017. Продажи легковых автомобилей и машин класса LCV в России в сентябре этого года составили 148 371 единицу, что на 18% превышает результат за сентябрь 2016 года — 125 847 ед. авто. Об этом говорится в материалах Комитета автопроизводителей АЕБ.



За три квартала авторынок России вырос на 10,6% в годовом сравнении и достиг отметки в 1 млн 129 тыс. 374 ед. авто.



По мнению главы Комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, нынешний сентябрь стал «еще одним месяцем на пути восстановления российского рынка». В АЕБ считают, что этот позитивный тренд продолжится и в предстоящие месяцы. Аналитики также пересмотрели годовой прогноз по автомобильным продажах в РФ в сторону увеличения. Ожидается, что в 2017 году будет продано 1,58 млн машин, что на 10,8% превысит результат 2016 года.



Напомним, российский рынок легковых автомобилей увеличился в продажах за январь-август 2017 года на 14,7% в годовом сравнении, то есть с 769 тыс. 718 до 882 тыс. 838 ед. авто.

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