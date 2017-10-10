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Правительство РФ разработает программу реструктуризации долгов регионов

УрБК, Москва, 10.10.2017. Правительство РФ до 1 ноября 2017 года представит доклад с программой реструктуризации задолженностей регионов перед федеральным бюджетом. Такое поручение кабмину дал президент страны, сообщает официальный сайт Кремля.



Поручение предполагает пересмотр обязательств регионов перед федеральным бюджетом по всем ранее заключенным соглашениям о предоставлении им бюджетных кредитов.



Все субъекты Федерации после реструктуризации должны будут ежегодно вносить платежи в течение семи лет для погашения накопленной до 1 января 2018 года задолженности. В 2018-2019 годах взнос составит 5% суммы, в 2020 году — 10%; в 2021–2024 годах — 20%.



При этом регионы, обеспечившие в 2018-2019 годах прирост налоговых и неналоговых доходов своего бюджета не ниже инфляции, смогут повторно реструктуризировать задолженность и сократить ставки по выплатам: в 2020 и 2029 годах в размере 5% от накопленной на 1 января 2018 года задолженности, в 2021-2028 годах в размере 10%.



Также правительству придется до 31 декабря 2017 года оценить объем долговых обязательств субъектов РФ перед кредитными организациями и по государственным ценным бумагам. Регионам со значительными задолженностями предоставят дополнительную финансовую поддержку из федерального бюджета.



Органы исполнительной власти субъектов до 1 марта 2018 года должны пересмотреть условия заключенных ранее госконтрактов с кредитными организациями, чтобы снизить процентные ставки по привлеченным кредитам.

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