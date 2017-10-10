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Свердловские почтовики и таможенники удвоят обработку международных посылок к Новому году
10 октябрь 2017 (10:09)
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2017. Уральское таможенное управление и Почта России договорились удвоить обработку международных посылок к Новому году. Об этом сообщает пресс-служба Кольцовской таможни.
Планируется, что екатеринбургское место международного почтового обмена (ММПО) в Кольцово выйдет на второе место в России после логистического центра по Внуково.
ММПО в екатеринбургском аэропорту переходит на «новогодний» режим работы. К декабрю на почтовом посту запустят в круглосуточном режиме две дополнительные конвейерные линии по обработке международной почты. Ещё три будут запущены в феврале 2018 года. Таким образом, количество конвейеров будет удвоено, а пропускная способность увеличится до 350 тыс. международных отправлений в сутки.
Также в период предновогоднего и новогоднего ажиотажа почти вдвое будет увеличена штатная численность смены. Количество сотрудников таможенного поста возрастёт до 64 человек.
Планируется, что екатеринбургское место международного почтового обмена (ММПО) в Кольцово выйдет на второе место в России после логистического центра по Внуково.
ММПО в екатеринбургском аэропорту переходит на «новогодний» режим работы. К декабрю на почтовом посту запустят в круглосуточном режиме две дополнительные конвейерные линии по обработке международной почты. Ещё три будут запущены в феврале 2018 года. Таким образом, количество конвейеров будет удвоено, а пропускная способность увеличится до 350 тыс. международных отправлений в сутки.
Также в период предновогоднего и новогоднего ажиотажа почти вдвое будет увеличена штатная численность смены. Количество сотрудников таможенного поста возрастёт до 64 человек.
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