Новости дня

Свердловские почтовики и таможенники удвоят обработку международных посылок к Новому году

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2017. Уральское таможенное управление и Почта России договорились удвоить обработку международных посылок к Новому году. Об этом сообщает пресс-служба Кольцовской таможни.



Планируется, что екатеринбургское место международного почтового обмена (ММПО) в Кольцово выйдет на второе место в России после логистического центра по Внуково.



ММПО в екатеринбургском аэропорту переходит на «новогодний» режим работы. К декабрю на почтовом посту запустят в круглосуточном режиме две дополнительные конвейерные линии по обработке международной почты. Ещё три будут запущены в феврале 2018 года. Таким образом, количество конвейеров будет удвоено, а пропускная способность увеличится до 350 тыс. международных отправлений в сутки.



Также в период предновогоднего и новогоднего ажиотажа почти вдвое будет увеличена штатная численность смены. Количество сотрудников таможенного поста возрастёт до 64 человек.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: